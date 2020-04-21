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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Corona'yı yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi
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    21.04.2020 - 14:46 | | İHA

    Corona'yı yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi

    Şırnak’ın Cizre ilçesinde yeni tip corona virüs tedavisinin ardından iyileşen 11 aylık Özgür bebek annesinin kucağında sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

    Corona'yı yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi

    Yüksek ateş şikayeti ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan ve hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıkan 11 aylık Özgür Oğuş, tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Annesi Perihan Oğuş’un koruyucu elbiseler giyerek refakat ettiği 11 aylık Özgür bebek hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

    Corona virüsü yenerek hastaneden taburcu olan 11 aylık Özgür bebek ve annesini hastaneden uğurlayan Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Caner İşkorur, anne Perihan Oğuş'a bebeğiyle beraber 14 gün boyunca evde izolasyonu önerdi.

    Perihan Oğuş sağlık çalışanlarına teşekkür ettikten sonra evinin yolunu tuttu.

    Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelimŞarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile evde kaldığımız bu zamanları karantina yerine koza olarak adlandırabileceğimiz söyledi.
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