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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Elazığ’da 2 apartman daha! Sayı 14'e yükseldi
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    14.04.2020 - 14:23 | | İHA

    Elazığ’da 2 apartman daha! Sayı 14'e yükseldi

    Elazığ’da corona virüs sebebi ile 2 apartman daha karantinaya alındı. Kent merkezinde karantinaya alınan apartman sayısı 14'e yükseldi.

    Elazığ’da 2 apartman daha! Sayı 14'e yükseldi

    Corona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 12 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Son olarak merkeze bağlı Rüstempaşa ve Çaydaçıra Mahallelerinde bulunan 2 apartmana yönelik birer kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı.

    Elazığ’da 2 apartman daha Sayı 14e yükseldi

    Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar tutuldu. Kentte şu ana kadar 14 binanın karantinaya alındığı öğrenildi.

     

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