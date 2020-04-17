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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Esenyurt'ta polisten maskesiz gezenlere ceza
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    17.04.2020 - 15:19 | | DHA

    Esenyurt'ta polisten maskesiz gezenlere ceza

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Esenyurt Meydan'da polis, denetim yaptı. Denetimlerde bazı kişilere cezai işlem uygulandı.

    Esenyurt'ta polisten maskesiz gezenlere ceza

    Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanda maskesiz gezenleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Polis, bazı kişileri de maskelerini doğru takmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarına tepki gösteren 4 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye de cezai işlem uygulandı. Bariyerle geçen hafta kapatılan meydana motosikleti ile gelenlere de ceza kesildi.

    Polis araçlarından sık sık zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarılarda bulunuldu. Bu arada maskesiz gezen bir kişiyi durduran polis cezai işlem uygulayacağını söyleyince, cebindeki maskeyi çıkarak taktı.

    Esenyurtta polisten maskesiz gezenlere ceza

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