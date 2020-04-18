Gemide corona karantinasındaki Türklerden haber var!

İzmir'in Ceşme ilçesinden 383 kişiyle 9 Mart'ta İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan 176 metre uzunluğundaki 'El Venizelos' isimli gemi İspanya'da karantinaya takılmıştı. 25 gün sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirleyen gemiden rahatsızlığı nedeniyle indirilen 72 yaşındaki İsviçreli Remy Kim korona virüs belirtileri gösterince gemi karantinaya alınmıştı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk 120 kişi gemide, negatif çıkan 263 kişi ise Atina'daki bir otelde karantinaya alınmıştı.

BAYRAM SEVİNCİ VAR



14 günlük karantina süresi dolan gemideki personelde korona virüse rastlanmadı. Yunan doktorların 'Artık ülkenize dönebilirsiniz' demesiyle gemide bayram sevinci yaşandı. Türkiye'nin Atina Başkonsolosluğu, durumu İçişleri Bakanlığı'na iletti. Türkiye'de 14 gün karantina altında kalacakları yerin belirlenmesinin ardından Türkler, İpsala Sınır Kapısı'ndan otobüslerle ülkeye giriş yapacak. Mutlu haberi paylaşan Türklerden Ahmet Mandallı (32), "Çok mutluyuz. İzmir'de yaşayan anneme kavuşacağım" dedi. Fatih Şenatlı (24) "Özlem dolu bekleyişimiz sona eriyor" derken, Şahin Ürküt de (22), "Çok tedirgin olmuştuk ama kurallara uyduk" ifadelerini kullandı. Ailesi Aydın'da yaşayan Hacı Tetik ise (47) "Allah beni evladıma bağışladı. Ailemin yanına döneceğim" açıklamasını yaptı.

Karantina altındaki gemidekiler ile birlikte otelde bulunan toplam 383 kişi için karantina süresinin sona erdiğini belirten işletme sahibi Vedat Uğurlu, son durumu anlattı. Gemidekiler ve oteldekilerin ayrı ayrı tahliye edileceğini ifade eden Uğurlu, "Otobüsler kiralandı. Türkiye 'de 14 gün karantinada kalacakları yerin belirlenmesiyle onayın çıkmasını bekliyoruz. Yaşadığımız onca zorluğa rağmen bu süreç mutlu şekilde sonlanacak" dedi. Yunan yetkililerin 'Artık ülkenize dönebilirsiniz' demesinin ardından toplam 160 Türk vatandaş yurda dönecek. (Yeniasır)