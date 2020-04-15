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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Güney Kıbrıs alarm veriyor! Corona bulaşan hastalar evlerinde ölüyor
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    15.04.2020 - 14:39 |

    Güney Kıbrıs alarm veriyor! Corona bulaşan hastalar evlerinde ölüyor

    Gelen son dakika haberine göre, dünyayı etlisi altına alan corona virüs kaynaklı ölümler hızla artıyor. Güney Kıbrıs'ta corona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok insanın evlerinde öldüğü bildirildi.

    Güney Kıbrıs alarm veriyor! Corona bulaşan hastalar evlerinde ölüyor

     

    Son dakika haberine göre, Rum medyasının okuyucularına manşetten aktardığı haberinde "Yardımsız, evlerinde ölüyorlar. Hastanelerdeki kaotik ortam yüzünden evlerinde kalan kronik hastalığı bulunanlar, hiçbir yardım alamadan evlerinde ölüyor" denildi. Öte yandan Rum medyası, virüsün toplum içinde yayıldığına işaret ederek, Rum doktırla yaptığı röportajında "Bizim kuşkularımıza ve bilgilerimize göre, corona virüs dışında başka hastalıklardan ölen kişi sayısı virüsten ölenlerden fazla. Bunun sebebi de Larnaka Hastanesi’nin işleyişini durdurması" denildi. 

    "VİRÜS DIŞINDA ÖLÜMLER ARTTI"

    İsminin açıklanmasını istemeyen Rum doktor "Kalp ve solunum yetmezliği çeken hastalar Larnaka Hastanesi’nde tedavi göremedikleri için evlerinde ölüyor" ifadelerini kullandı. 695 corona virüs vakasının bulunduğu Güney Kıbrıs'ta salgından 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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