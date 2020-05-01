İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte corona virüs ilacı sürüyor

İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte corona virüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte corona virüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan İngiltere’nin başkenti Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam edilmesi bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

‘"İLAHİ TEMİZLİK YAĞI" 91 STERLİN

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları corona virüsten koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde corona virüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor. Ulusa yardım ettiklerini iddi eden Krallık Kilisesi çalışanı, "Ulusa yardım ediyoruz. Bunun corona virüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte corona virüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.