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    HaberlerKoronavirüs Haberleri İstanbul'da başladı, Şanlıurfa'da bitti! Test sonucunu beklemeden ayrılınca tamamı...
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    01.05.2020 - 16:12 | | DHA

    İstanbul'da başladı, Şanlıurfa'da bitti! Test sonucunu beklemeden ayrılınca tamamı...

    İstanbul'da, corona virüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Adı öğrenilemeyen kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.

    İstanbul'da başladı, Şanlıurfa'da bitti! Test sonucunu beklemeden ayrılınca tamamı...

    İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye corona virüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

    Corona virüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise corona virüs testi yapıldı.

    İstanbulda başladı, Şanlıurfada bitti Test sonucunu beklemeden ayrılınca tamamı...

     

     

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