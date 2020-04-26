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    HaberlerKoronavirüs Haberleri İzmir'de sokağa çıkan 1203 kişiye ceza
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    26.04.2020 - 13:35 | | DHA

    İzmir'de sokağa çıkan 1203 kişiye ceza

    Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde güvenlik güçleri, İzmir'de de denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kısıtlamanın ilk üç gününde yasağı ihlal eden toplam 1203 kişi hakkında işlem yapıldı.

    İzmir'de sokağa çıkan 1203 kişiye ceza

    Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İzmir'de denetimler sürüyor. Şehrin hemen her bölgesinde bulunan denetim noktalarında görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem uyguladı. 23-25 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 1193 kişi hakkında idari işlem, 10 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Denetimlerde, toplam 2 milyon 590 bin 637 lira da para cezası kesildi. Denetimlerin, bu gece kısıtlamanın biteceği saat 00.00'a kadar devam edeceği bildirildi.

     

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