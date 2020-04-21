BİST97.445-1,52EURO7,570,47USD6,990,67ALTIN375,18-0,87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKoronavirüs Haberleri Pazarda corona alarmı! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
    ABONE OL
    21.04.2020 - 14:16 | | DHA

    Pazarda corona alarmı! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

    İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yaparken, birçoğunun sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

    Şirinevler'de her hafta salı günü kurulan pazar yerinde corona virüse karşı zabıta ekiplerince önlem alındı. Pazar yerinin girişinde bekleyen zabıta ekipleri gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmelerini isterken, maskesiz olanları uyardı. Pazar esnafı ise eldiven ve maske ile satış yaparken, müşterilerinin tezgahtan ürün seçmelerine izin verilmedi. Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara giderken, birçoğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

    Pazara alışverişe gelen Atilla Bektaş, "Corona virüs için tedbirlerimizi alıyoruz, mesafemizi koruyoruz, bilim kurulu ve hükümetin açıkladığı her şeye uyuyoruz vatandaş olarak, çok yüksek riskli bölge olduğuna dair muhtarımız bize mesaj gönderdi bilgimiz var '' dedi. İlk defa evden çıktığını belirten Sadiye Aydoğdu da ''Normalde çıkmıyorum zaten. Hem sokağa çıkma yasağına hazırlık yapıyorum, hem de haftada bir kere sokağa çıktığım için ona hazırlık '' dedi. Mevlüdiye İpek ise '' Ramazan geldiği için alışverişe çıktım, 2 - 3 haftadır sokağa çıkmıyordum, sokağa çıkarken de eldiven ve maske takıyorum '' diye konuştu.

    Bu arada Sağlık Bakanlığının vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında ise pazarın kurulduğu Hürriyet Caddesinin 'Çok Yüksek Riskli Bölge' olarak yer aldı.

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fındık bahçesinde bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme...

    Fındık bahçesinde bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    BİM aktüel katalog! BİM cuma indirimi çarşamba gününe alındı!

    BİM aktüel katalog! BİM cuma indirimi çarşamba gününe alındı!

    Sıradaki Haber