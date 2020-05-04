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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Salgının başladığı Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka
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    04.05.2020 - 10:42 | | DHA

    Salgının başladığı Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka

    Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi bayramı kapsamında kutlama yapan yüzlerce kişiye rağmen ülke 3 yeni corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

    Salgının başladığı Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka

    Küresel tehdit haline gelen ve hayatı felç eden corona virüs salgının başladığı Çin'de karantina uygulamalarının gevşetilmesinin ardından 1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle yola çıkan milyonlarca kişiye rağmen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 3 yeni corona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, vakaların ikisinin Şangay’da bir diğerinin ise Şantung eyaletinde tespit edildiğini belirtti. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 82 bin 880’e ulaştı. Toplam 481 aktif vakası bulunan ülke yeni ölüm bildirmedi.

    BAYRAMIN İLK ÜÇ GÜNÜNDE 85 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

    1 Mayıs İşçi Bayramı süresince ülke genelinde 117 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken tatilin ilk üç gününde yaklaşık 85 milyon kişinin yurtiçinde seyahat ettiği bildirildi.

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