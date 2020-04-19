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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar
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    19.04.2020 - 16:57 | | DHA

    Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar

    Antalya'da, yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinin damında güzel havanın tadını çıkardı.

    Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı hafta sonu sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde evlerinin damlarına çıktı. Hava sıcaklığının 22 dereceyi gösterdiği turizm kentinde, yasak nedeniyle dışarı çıkamayanlar, ailecek dama çıkararak keyifli vakit geçirdi. Bir başka apartmanda ise güneş panellerinin altında oturup dinlenen ve güzel havanın etkisiyle güneşlenenler dikkati çekti. Damlara çıkan vatandaşlar, kentin manzarasını da izlemeyi ihmal etmedi.

    Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar

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