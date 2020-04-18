Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!

Antalya'da, corona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, evde sıkılan vatandaşlar, binaların çatısına çıktı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kentte, kimileri çatıya çıkardıkları halının üzerinde güneş keyfi yaparken, kimileri ise güneşten korunmak için çatıya çardak yaptı. Birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına koydukları sandalyelerde oturdu.

4 kişilik arkadaş grubu ise çatıya kurdukları masanın etrafında oturarak, yüksek sesle müzik dinledi. Arkadaş grubu bir süre sonra müzik eşliğinde oynamaya başladı. Çatıda oynayan kişiler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, ilginç görüntüler oluştu.