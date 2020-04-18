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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!
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    18.04.2020 - 17:27 | | DHA

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!

    Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!

    Antalya'da, corona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, evde sıkılan vatandaşlar, binaların çatısına çıktı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kentte, kimileri çatıya çıkardıkları halının üzerinde güneş keyfi yaparken, kimileri ise güneşten korunmak için çatıya çardak yaptı. Birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına koydukları sandalyelerde oturdu.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı

    4 kişilik arkadaş grubu ise çatıya kurdukları masanın etrafında oturarak, yüksek sesle müzik dinledi. Arkadaş grubu bir süre sonra müzik eşliğinde oynamaya başladı. Çatıda oynayan kişiler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, ilginç görüntüler oluştu.

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