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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Son dakika haberleri | ABD'den corona virüs haberi geldi! 13. Türk...
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    15.04.2020 - 10:07 | | İHA

    Son dakika haberleri | ABD'den corona virüs haberi geldi! 13. Türk...

    ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 13’e yükseldi.

    Son dakika haberleri | ABD'den corona virüs haberi geldi! 13. Türk...

    ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki N.Y., korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.Y., 22 Mart’ta kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Brooklyn Mouth Sinai Kings Hywy Hastanesinde tedavi görürken korona virüs hastalığına yakalanmıştı.

    Kalp krizini atlatan N.Y. aynı hastanede korona virüs tedavisi görüyordu. N.Y.’nin hayatını kaybetmesi sonucu ise ülkede korona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 13'e yükseldi.

    New Jersey'de 7, New York'ta 3, Pensilvanya’da 2 ve Illinois eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplamda 13 Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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