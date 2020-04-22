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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Son dakika... Akılalmaz görüntü! Bu fotoğrafa corona cezası yağdı...
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    22.04.2020 - 12:46 | | İHA

    Son dakika... Akılalmaz görüntü! Bu fotoğrafa corona cezası yağdı...

    Bir tekstil fabrikasında işçiler patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere hakkında işlem başlatılarak jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

    Son dakika... Akılalmaz görüntü! Bu fotoğrafa corona cezası yağdı...

    Düzce’nin Gölyaka sapağında bulunan DORÜS sanayi alanı içerisindeki bir tekstil fabrikasında işçiler iş yeri sahibi S. Ö. için doğum günü partisi düzenlendi.

    Partide oyun havası ile oyun oynayan ve halay çeken işçiler doğum günü partisinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Paylaşılan fotoğrafların ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile iş yeri yönetimi ile birlikte toplamda 15 kişinin kurallara uymadığını tespit ettiler.

    Yapılan tespitler sonrasında İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği kişi başı 3 bin 150 liradan toplamda 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

    Son dakika... Akılalmaz görüntü Bu fotoğrafa corona cezası yağdı...

    Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştuÜnlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hazırlanan 'Güzel Çocuk' isimli marş için evlerinde kamera karşısına geçti. Genç şarkıcı Gökhan Bölükçü'nün seslendirdiği marşa, çocuklar da eşlik etti.
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