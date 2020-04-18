BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKoronavirüs Haberleri Son dakika! İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı!
    ABONE OL
    18.04.2020 - 14:51 | | İHA

    Son dakika! İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı!

    Gelen bir son dakika haberine göre; Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş, ikinci cezasını yiyince tutanağı yırtıp yere attı.

    Son dakika! İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı!

    Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini artırdı.

    Bursa'nın bir çok noktasında uygulama yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Cem A. isimli vatandaş, ticarî taksisinin içinde ekiplere yakalandı. Geçen hafta da yasağa uymadığı için ceza yediğini belirten vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Cem A, ikinci defa ceza yiyince tutanağı yırtıp yere attı.

    Bir başka sürücüye ise, hem sokağa çıkma yasağına uymadığı ve hem de ehliyeti yanında olmadığı için iki ayrı ceza kesildi. Bursa'da denetimler hız kesmeden devam ediyor.

    Son dakika İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı

    Eşine saç boyası yapan adamın imtihanıİspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu. Badana fırçasıyla eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi

    Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Son dakika! İnanılmaz... Bayrampaşa'dan Uludağ'ın zirvesi görünüyor!

    Son dakika! İnanılmaz... Bayrampaşa'dan Uludağ'ın zirvesi görünüyor!

    Sıradaki Haber