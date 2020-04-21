Son dakika... O gece korkulan oldu mu? Rakamlar gösteriyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugün yayınlanan, "10 Nisan krizini hafif mi atlattık" başlıklı yazısında konuyu gündeme getirdi. Prof. Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağının açıklanmasını takiben market, bakkal, manav, hastane, fırın ve benzeri alışveriş alanlarında yaşanan kargaşa hepimizi korkuttu. Sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı, temas etmeme meselesinin pas geçildiği, maske takma kuralının dikkate alınmadığı bu kargaşa ortamında gizli/sessiz taşıyıcılar nedeniyle salgının yeniden bir zirve yapma sürecine gireceğinden hepimiz çok korktuk.

Kesinlikle haklıydık. İnşallah böyle bir yanlış bir daha tekrarlanmaz. Peki bu yanlışın sonuçları belli oldu mu? Korktuğumuz şey başımıza geldi mi?

Muhakkak ki bir hasar var, muhakkak ki çok yanlış bir işti. Peki rakamsal veriler ne durumda? İlk yanıtlardan birini Chicago Üniversitesi (ABD) Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit veriyor...

Ufuk Akçiğit saygın, önemli yaptığı analizlerle her zaman dikkati çeken bir bilim insanı. Dün attığı tweet’te bakın ne diyor:

“10 Nisan gecesi yaşadığımız panik havasının neticelerini yavaş yavaş görmeye başladık. Rakamsal verilere bakılırsa ‘vaka sayısı’ 11 Nisan’da inişe geçmiş ama daha sonra panik sebebiyle yeniden artmıştı.

KÖTÜ HABER, (o gece) olanlar 3 bin 250 yeni vaka yaratmış gibi. İYİ HABER ise ikinci zirveyi de 16 Nisan’da atlatmış görünüyoruz.”