Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün yayınlanan köşesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs salgını ile ilgili açıklamalarına yer verdi. Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol edebilir düzeye getirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreçle ilgili gelişmeleri, geleceğe dair öngörüleri Sabah'la paylaştı. Koca, Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü Vuhan şehri ile İstanbul'u kıyasladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:



Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı. Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti.



KRİTİK EŞİK



Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız.