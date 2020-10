MeToo hareketine Medusa’lı destek

Artnews’te yer alan habere göre Arjantin kökenli İtalyan sanatçı Luciano Garbatti’ye ait “Medusa With the Head of Perseus” adlı heykel, tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunan film yapımcısı Harvey Weinstein’ın yargılandığı The New York County Criminal Court’un karşısındaki parka yerleştirilecek. Garbati, Instagram hesabı üzerinden “Seçilen yer tesadüfi değil. Çünkü orada kadına yönelik şiddetle ilgil suçlar için yargılama yapılıyor. Pek çok kadın için adalet sembolü haline gelen bu heykelin son detayları üzeriden çalışıyoruz” dedi. Garbatti, heykelinde Medusa’yı elinde Perseus’un başıyla tasvir ederek mitolojik hikâyeyi farklı bir şekilde sanat severlere sunuyor. Antik Yunan mitolojisine göre Medusa, Athena’nın tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğrar. Tapınağının kirletilmesine öfkelenen Athena, Medusa’yı insanları taşa çevien yılan başlı bir gorgona dönüştürür. Tanrıların yardımıyla ‘kahraman’ Perseus, Medusa’yı avlar ve kafasını keser. Parka ne zaman yerleştirileceği henüz belli olmayan heykelin, 30 Nisan 2021’e kadar sergilenmesi planlanıyor.