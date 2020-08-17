1 milyon fotoğraf mercek altında

Dünyaca ünlü saygın fotoğraf ajansı Magnum, çocuk istismarına dair dile getirilen kaygılar nedeniyle fotoğraf arşivini gözden geçiriyor. Guardian’ın haberine göre 1 milyondan fazla fotoğraftan oluşan arşiv, eleştirilere neden olmuş ve bazı uzmanlar arşivde çocuk istismarına yol açabilecek fotoğraflarla ilgili kaygılarını dile getirmişti.

Arşiv kapatıldı

Robert Capa ve Henri Cartier-Bresson’un aralarında olduğu isimler tarafından kurulan Magnum’un başkanı Olivia Arthur, yaptığı açıklamada “Arşivdeki fotoğraflarla ilgili detaylı bir inceleme başlattık. Fotoğrafların hem görsel hem de içerik olarak ne anlamlar içerebileceğini yakından inceliyoruz. Yakın dönemde arşivimizdeki tarihi fotoğrafların görsel ve etiketleme açısından problemli olduğuyla ilgili uyarıldık ve bu uyarılar çok ciddi” dedi. Magnum arşivi geçen cumu gününden itibaren çevrimdışı oldu. Ajansın sözcüsü, “Fotoğraf endüstrisinin diğer üyeleri gibi biz de eski arşivlerimizi gözden geçiriyoruz. Çünkü malzemenin uygunsuz olabileceğinin farkındayız. Magnum, bünyesinde son 73 yılda 1 milyondan fazla fotoğraf yaratıldı. Ve bu incelemeyi kapsamlı bir sürece dönüştürmek konusunda kararlıyız” diye konuştu. Magnum’un arşiviyle ilgili tartışmalar Fstoppers adlı fotoğraf sitesindeki iki makaleyle gündeme geldi. Makaleler, Magnum’u çocukların çıplaklık içeren fotoğraflarını yayınlamakla suçladı. Magnum’un eleştirenlerin odaklandığı fotoğraflar arasında ABD’li fotoğrafçı David Alan Harvey’in Bangkok’da seks işçilerini konu alan 1989 tarihli serileri olarak dikkat çekiyor. Çıplaklık içeren fotoğrafların etiketlerinde “ergen kız çocuğu- 13-18 yaş” gibi bir ibareye yer veriliyor. Magnum’un sözcüsü de 13-18 yaş kız çocuğu etiketinin problemli olduğunu” belirtti ve bazı etiketler ile fotoğrafların ajansın herkese açık arşivi için uygun olmadığını belirtti.

Enstitü sorgulanmalı

Magnum’un Başkanı Arthur, fotoğraf dünyasının sorgulandığı bir döneme girdiğini belirterek, “Magnum’un son yıllarda kim olduğumuzu ve kameranın iki tarafındaki dünyayı nasıl yansıttığımızı sorgulama çabalarından memnuniyet duyuyorum” dedi. Londra Sanat Akademisi’nde fotoğraf dersi de veren fotoğraf sanatçısı Paul Lowe ise konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, saygın fotoğraf ajanslarının arşivlerindeki her fotoğrafın kontrolden geçtiğini, dolayısıyla kazayla yer alabilen bir fotoğraf bulunamayacağının altını çizdi. Lowe da Arthur gibi değişen zamana vurgu yaparak “Tüm fotoğraf endüstrisinin kabullerini gözden geçirmesi gerekiyor, hem güç ilişkileri hem de baskın erkek bakışı konusundaki… Bu iki konunun sorgulanmaması istismara çok açık bir alan yaratıyor” diye konuştu.