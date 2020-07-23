MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri 10 dakika içinde 100 bin bilet satıldı
ABONE OL
23.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

10 dakika içinde 100 bin bilet satıldı

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 23. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin hafta başından itibaren internet üzerinden biletleri satılmaya başladı.

10 dakika içinde 100 bin bilet satıldı

Bilet satış şirketi Taopiaopiao tarafından açıklanan verilere göre, ilk 10 dakikada 100 binden fazla bilet satıldı. Çin genelinde düşük riskli bölgelerdeki sinemalar gösterimler yapıyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Şanghay’daki 29 sinemada 320’den fazla film gösterilecek. Kuşak ve Yol Film Haftası kapsamında ilgili ülkelerin yeni filmlerinin Çin’de ilk gösterimleri yapılacak. 

Kediyi kurtarmak için D-100'ü durdurdu!İstanbul Merter'de bir kadın sürücü yolda mahsur kalan kediyi kurtarmak için karayolunu kesti ve kediyi aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

İdlib’de 22’nci devriye

İdlib’de 22’nci devriye

Sıradaki Haber