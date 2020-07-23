23.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
10 dakika içinde 100 bin bilet satıldı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen 23. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin hafta başından itibaren internet üzerinden biletleri satılmaya başladı.
Bilet satış şirketi Taopiaopiao tarafından açıklanan verilere göre, ilk 10 dakikada 100 binden fazla bilet satıldı. Çin genelinde düşük riskli bölgelerdeki sinemalar gösterimler yapıyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Şanghay’daki 29 sinemada 320’den fazla film gösterilecek. Kuşak ve Yol Film Haftası kapsamında ilgili ülkelerin yeni filmlerinin Çin’de ilk gösterimleri yapılacak.