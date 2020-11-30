1000 kitaplık kütüphanelerle donatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel yetenekli öğrencilerin kendilerini en üst düzeyde geliştirilmesinin önünü açmak için hafta içi ve hafta sonları ilave eğitim programları uygulayan 182 Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) tamamına 1000’er kitaplık kütüphane kurdu.

Bakanlık, ülke genelinde, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi okuldaki eğitimden sonra ve hafta sonları ilave eğitim programları uygulayan BİLSEM’lerin imkanlarını artırmak için yeni projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 63 bin öğrenci eğitim aldığı 182 BİLSEM’in tamamında 1000’er kitaplık kütüphane kurma kararı alınmıştı. Proje başarıyla tamamlandı ve BİLSEM’lerin tamamına 1000’er kitaplık kütüphaneler kuruldu.

Laboratuvarlar ve tasarım, beceri atölyeleri

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, BİLSEM’lerin yıllardır başarıyla hizmet verdiğini söyledi.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’leri güçlendirmek için çalışmaların devam ettiklerini belirten Özer, “BİLSEM’lere bu kapsamda ilave laboratuvarlar ve tasarım ve beceri atölyeleri kuruyoruz. 2020 yılında şu ana kadar 168 yeni tasarım ve beceri atölyesi kurduk. 2020 yılı sonuna kadar 182 BİLSEM’de 1000 kitaptan oluşan kütüphane kurmayı hedeflemiş ve gerekli yatırımları yapmıştık. Çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı. Artık 81 ilimizde bulunan 182 BİLSEM’in her birinde 1000 kitaptan oluşan kütüphaneler hizmet vermeye başladı.” dedi.

Özer, bu kütüphanelerdeki kitap sayısını sürekli artıracaklarını belirterek “2021 yılında kurduğumuz kütüphaneleri belirli saatlerde tüm öğrencilerimizin kullanımlarına açacağız. Süreci başarılı bir şekilde koordine eden Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.