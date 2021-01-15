11. My French Film Festival ekranlara geliyor

“My French Film Festival”, UNIFRANCE ve beIN CONNECT ortaklığıyla sinemaseverler ile buluşuyor. Digiturk üyeleri, 15 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında; 13 seçkin Fransızca uzun metraj filme erişebilecek.



Ayrıca; 12 İngilizce kısa film ve 5 gençlere yönelik diyalogsuz kısa film de yine beIN CONNECT üzerinden ücretsiz izlenebilecek. Festival izleyicileri, izledikleri ve festivalde yarışan içeriklere ise MyFrenchFilmFestival.com adresi üzerinden oy verebilecekler. My French Film Festival kapsamında gösterilecek uzun metraj filmlerin öne çıkanları şu şekilde;



İki çok iyi arkadaş olan Emma ve Anaïs'in çarpıcı hayat hikayesini anlatan, yönetmen koltuğunda Sebeastian Sébastien Lifshitz'in oturduğu 2019 yapımı “Ergenler” (Adolescentes);



Genç ve idealist bir foto muhabirinin Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki iç savaşı haberleştirme serüvenini anlatan, Boris Lojkine’in yönettiği 90 dakikalık bir dram olan “Camille”;



Yönetmenliğini Bruno Merle’ün üstlendiği ve okulun ilk gününü, ne olursa olsun kaçırmayacağına dair babasından söz alan 11 yaşındaki Tommy’nin hikayesini ekrana yansıtan 2019 yapımı bir komedi olan “Mutluluk” (Felicità);



Dünya çapında bir piyano dehası olan Claire ve hem eşi hem koçu hem de menajeri olan Frédéric’in, bir uçuş sırasında şahit oldukları mecburi doğumdan sonra yaşadıklarını konu alan ve Sophie Letourneur tarafından yönetilen 101 dakikalık komedi “Kocaman” (Énorme);



Jean Cocteau’nun yayımlandıktan 25 sene sonra, 1950 yılında beyazperdeye yine kendisinin uyarladığı; eşini, aşkı için terk eden şair Orpheus’u konu alan ölümsüz sinema klasiği “Orfe” (Orphée);



Hafsia Herzi’nin hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünde oynadığı, Remi ve Lila’nın bitmiş gibi gözüken fakat ufak bir kıvılcımla yeniden alevlenebilecek aşklarını perdeye taşıyan 2019 yapımı “Bir Âşığı Hak Ediyorsun” (Tu Mérites un Amour) ve;



Hayalet olan Juste ile hayatta olan Agathe’nin ilginç aşk hikayesini anlatan, Paris sokaklarının güzelliğini romantizmle birleştiren, yönetmenlik koltuğunda ise Stéphane Batut’nun oturduğu büyüleyici bir dram olan “Ateşli Ruh” (Vif-argent); My French Film Festival ile beIN CONNECT Box Office’te!



2021 yılının Ocak ayında 11. kez düzenlenecek ve 1 ay sürecek olan My French Film Festival’in Digiturk üyelerinin erişimine açılacak 30 filmlik seçkisinin tamamı sadece beIN CONNECT’te…