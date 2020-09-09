12 Eylül kendi halinde yaşayan insanların öyküsü "Son Sardunyalar 1980"

‘Son Sardunyalar 1980’ kendi halinde, iyi insanların hikayesi... Şimdiki zamanın apartman dairelerine sıkıştırılmış çekirdek ailelerine inat bir konakta yaşayan kalabalık bir yaşama götürüyor bizi. Aynı zamanda; avlusunda rengarenk sardunyalara, gençlikleri birlikte geçmiş üç aileye, beraber büyümüş çocuklara, dostluklara ve elbette ki ilk aşklara, ilk göz yaşlarına ev sahipliği yapıyor bu konak…

Romanın kötü adamı ise 12 Eylül darbesi... Kardeşi kardeşe düşman eden, sevgilileri ayıran, milyonlarca insanı fişleyen, ardında faili meçhuller; işkence hanelerde, cezaevlerinde, karakollarda, sokak aralarında ölümler, haykırışlar bırakan karanlık ve kötü bir adam... İşte bu kötü adamın taşrada sakin, huzurlu insanlara neler yaptığını anlatıyor ‘Son Sardunyalar 1980’.

Hikayeyi iki anlatıcının dilinden dinliyoruz; biri konağın sahibinin kızı İnci diğeri konağın emektarının kızı Asude... Aslına bakarsanız ikisinin de siyasetle hiçbir ilgisi yok başlarda. Ama darbe ile birlikte yeniden şekillenen hayat onları da kıyılarına vura vura büyütüyor.

Yazar Ahunur Açıkbaş, o karanlık günleri anlatırken okuyucuyu bazen çiçeklerle dolu bahçelerde koşturuyor, bazen de bir ailenin, annelerin, teyzelerin bereketli sofralarına oturtuyor. Ülkede demir parmaklıklar ardı ardına insanların üzerine kapatılırken çiçekler ise açmaya devam ediyor…