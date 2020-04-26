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26.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

1938 yılında cezaevindeyken yapmıştı... Nâzım’ın Ruşen Eşref portresi açık artırmada

Nâzım Hikmet Ran’ın 1938 yılında cezaevindeyken yaptığı Ruşen Eşref Koca’nın portresi önceki gün Ata Müzayede tarafından online olarak açık artırmaya sunuldu.

1938 yılında cezaevindeyken yapmıştı... Nâzım’ın Ruşen Eşref portresi açık artırmada

“19. Ata Karma Müzayede” kapsamında satışa çıkan eseri Nâzım Hikmet 1938 yılında yapmış ve kendisi gibi cezaevinde bulunan arkadaşı Ruşen Eşref Koca’ya hediye etmişti. Koca’nın ölümünden sonra da tablo ailesine kalmıştı. Ayrıca satışta portre; Ruşen Eşref Koca’nın Nâzım Hikmet’le olan dostluğunun hikâyesinin Ruşen Eşref Koca’nın torunu tarafından anlatıldığı bir video ile sunulacak. Açılış fiyatı 50 TL olan Nâzım Hikmet’in tablosuna şu ana dek 70 bin TL’lik teklif verildi. Online müzayede bu akşama (26 Nisan akşamına) kadar devam edecek. Satışta Cemal Süreyya’nın çizimlerinin olduğu “Beni Öp, Sonra Doğur Beni” şiir kitabı ve Ara Güler’e ait Bülent Ecevit imzalı bir Bülent Ecevit fotoğrafı da satışa sunulanlar arasında yer alıyor. 

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