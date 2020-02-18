1'inci Karagöz Şenliği başladı

Karagöz Derneği, Unima İstanbul ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün işbirliği ile, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçılarının öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 1. Karagöz Şenliği’nde tüm etkinlikler ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, 1. Karagöz Şenliği’nin açılış etkinliğinde yaptığı açıklamada Karagöz alanında “Milli Kültür Seferberliği” anlayışıyla hareket ettiklerini, her sene İstanbul’da Karagöz Festivali düzenlemelerine karşın, gelen yoğun talepler sebebiyle, festivalin dışında daha uzun sürecek böyle bir etkinliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, Somut Olmayan Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan milli kahramanımız Karagöz’ü, tüm renkleriyle seyircimizle buluşturmak amacıyla her sene İstanbul Karagöz Festivali’ni düzenliyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle 75 bin seyircinin üzerine çıktık, 150 bin çocuk ve gencimizin Karagöz’ünün olmasını sağladık.

'Çok güzel bir şenliğe başladık'

Ancak, özellikle öğretmenlerimizden ciddi bir talep geldi. Öğretmenlerimiz de, çocuklarımızı Karagöz ile buluşturmak ve onlara Karagöz’ü doğru tanıtmak istiyorlar. Biz de sanatçılar olarak, Karagöz sanatımızı olması gerektiği gibi hayal perdesinde çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla Sanatçılarımızla bir araya geldik. Karagöz alanında gösterilerin yanı sıra özellikle eğitim ve atölye çalışmaları ile önemli projelere imza atmış bir STK olan Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezi Derneği, İstanbul Şubesi, kısa adı Unima İstanbul ile güçlerimizi birleştirdik. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müz de kütüphanelerini bizlere açtı. Çok güzel bir birliktelik ortaya çıktı. Tüm sanatçılarımızla ve kurumlarımızla Milli Kültür Seferberliği çatısı altında bir araya gelerek 17 Şubat yani bugün itibarıyla çok güzel bir şenliğe başladık.”

Kitap sevgisinin aşılanmasına da katkı sağlayacak

Unima İstanbul Başkanı Sibel TOMAÇ ise uzunca süredir birçok kütüphanede etkinlikler düzenlediklerini, diğer kütüphanelerden gelen yoğun talepler sebebiyle ihtiyaç üzerine 1'inci Karagöz Şenliği’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Öte yandan şenlik ile Somut Olmayan Kültürel Mirası Karagöz sanatını çocuklarla buluşturduklarını, sanatın sevilmesi ve bilinirliğinin yaygınlaşmasının yanında bu etkinlikler yardımıyla çocuklarda kütüphane kültürünün oluşmasına, kitap sevgisinin aşılanmasına da katkı sağladıklarını ifade etti.

1'inci Karagöz Şenliği’nin açılış gösterisi, Karagöz ve Kukla Sanatçısı Göher Ergün tarafından gerçekleştirildi. Çocuklar tarafından büyük bir keyifle izlenen Karagöz oyunu sonrasında tüm çocuklara Karagöz hediye edildi.