2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali başladı

Avrupa Birliği Sivil Düşün Fonu’nun “Bizi Bağlayan Şeyler” #iyigündekötügünde desteği ile hayat bulan 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali, herkesin festivale erişimini kolaylaştıran bir şekilde, kültürel haklar üzerine düşünülmesine aracılık ederek hikayeler aracılığıyla bütün canlıların birlikte iyi yaşam kültürü üzerine tohumlar serpilmesi gayesiyle ve sözlü kültürün korunmasına katkı sağlamak için perdelerini açtı.

Pandemi nedeniyle online olarak izleyicileri ile buluşan Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali bu yıl hikâyelerin bağlayıcı gücünden ilham alarak yeni formatıyla, kültür belleğimizin en özgün eserlerinden olan hikâyeler ve hikâye anlatıcılarıyla 3 Ekim’e kadar her perşembe, cuma ve cumartesi akşamı hikâyeseverlerle buluşuyor.

Ayrıca Türkiye ve dünyadan birçok hikâye anlatıcısının yanı sıra alanında uzman akademisyen, eğitmen ve araştırmacılar bir ay boyunca ücretsiz anlatı, panel ve atölye çalışmaları ile 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali kapsamında takipçileri ile bir araya geliyor.