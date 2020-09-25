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25.09.2020 - 17:11 |

2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali başladı

İlki 2014 yılında gerçekleşen Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali, istanbulimpro ve Muzip Masal Cini ortak organizasyonuyla yeniden hayat buluyor. Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali Proje Başkanı Ersin Şen etkinlikle ilgili bilgi verdi

2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali başladı

Avrupa Birliği Sivil Düşün Fonu’nun “Bizi Bağlayan Şeyler” #iyigündekötügünde desteği ile hayat bulan 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali, herkesin festivale erişimini kolaylaştıran bir şekilde, kültürel haklar üzerine düşünülmesine aracılık ederek hikayeler aracılığıyla bütün canlıların birlikte iyi yaşam kültürü üzerine tohumlar serpilmesi gayesiyle ve sözlü kültürün korunmasına katkı sağlamak için perdelerini açtı.

Pandemi nedeniyle online olarak izleyicileri ile buluşan Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali bu yıl hikâyelerin bağlayıcı gücünden ilham alarak yeni formatıyla, kültür belleğimizin en özgün eserlerinden olan hikâyeler ve hikâye anlatıcılarıyla 3 Ekim’e kadar her perşembe, cuma ve cumartesi akşamı hikâyeseverlerle buluşuyor.

2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali başladı

Ayrıca Türkiye ve dünyadan birçok hikâye anlatıcısının yanı sıra alanında uzman akademisyen, eğitmen ve araştırmacılar bir ay boyunca ücretsiz anlatı, panel ve atölye çalışmaları ile 2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali kapsamında takipçileri ile bir araya geliyor.

İlk gösterimi 10 Eylül 2020 Perşembe günü Youtube üzerinden yayınlanan festivali, 3 Ekim’e kadar her perşembe, cuma ve cumartesi günleri ücretsiz olarak https://www.youtube.com/channel/UCMBG6jB2wdBgAr8D2xZF0nw  adresinden takip edebilir.

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