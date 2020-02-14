2 eser eve dönüyor

Türkiye’nin çalınan kültür varlıklarının iadesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle İngiltere’ye kaçırılan iki tarihi eser daha iade ediliyor.



1980’li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen ve Belediye’ye taşınan Sidamara tipi bir lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğü’ne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987 yılında Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015 yılında fark etti; esere ait iki parça, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer alıyordu. Eserlerin parçaları, ilk fotoğraflandığı 1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 yılı arasında çalınmıştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla konunun bildirilmesi üzerine, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca, Sotheby’s Müzayede Evi ile irtibata geçildi. Karşılıklı yazışmalar ve polis soruşrumalarının ardından ikna olan İngiliz polisi, eseri elinde bulunduran kişi ile görüşerek eserin iadesine aracılık etti.









Ankara’da sergilenecek



İngiltere’deki Bonham’s müzayede evinin Anadolu kökenli olan ve MÖ 2.-3. bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelini satışa çıkarıldığı tespit edilince bakanlık harekete geçti. Müzayede evi eserin satışını durdurma talebini reddedince İngiliz polisi ile irtibat kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ve Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin girişimleri sonucunda satıştan çekilen eserin sahibi hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi.



Her iki eser de yarın Türkiye’ye getirilecek. Kültür varlıklarının Türkiye’ye kazandırılmasında, taşınma sürecini Türk Hava Yolları ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı lansman ile basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.