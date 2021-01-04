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04.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

2020’nin en iyi sergileri

Guardian yazarları ve sanat eleştirmenleri  2020’de açılan en iyi sergileri seçti.

2020’nin en iyi sergileri

Listenin ilk sırasında Ulusal Galeri’de geçen yıl ekim ayında açılan “Artemisa” sergisi yer aldı. “Artemisa” sergisi için Budapeşte Müzesi’nden getirilen “Magnificently original and dynamic” eseri oldukça ilgi gördü.

Listede Oxford’da açılan “Genç Rembrandt” sergisi, Tate Modern’de kasım ayında açılan Güney Afrikalı sanatçı Zanele Muholi’ye ait fotoğraflar, National Gallery’deki “Titian” sergileri pandemi nedeniyle bir süre açık kalsa da kısıtlamalar nedeniyle kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kalmış; online olarak müzelerin ve galerilerin internet sitelerinden görülebilmişti. 

 

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