10 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek ve T.C KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n katkÄ±larÄ±, HP ve Jotun'un destekleri ile gerÃ§ekleÅŸecek festival, Ä°stanbullulara yeni keÅŸif rotalarÄ± da sunacak. 212 Photography Istanbul kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi iÅŸtiraklerinden KÃ¼ltÃ¼r A.Åžâ€™nin yanÄ± sÄ±ra;TÃ¼rkiye Turizm TanÄ±tÄ±m ve GeliÅŸtirme AjansÄ±, Avusturya KÃ¼ltÃ¼r Ofisi Ä°stanbul, Ä°stanbul Cervantes EnstitÃ¼sÃ¼, ARTISRAEL ve Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuâ€™nun da katkÄ±larÄ±yla; sergiler, atoÌˆlyeler, film goÌˆsterimleri, sÃ¶yleÅŸiler, portfolyo degÌ†erlendirmeleri ve uluslararasÄ± bir yarÄ±sÌ§manÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± programÄ±yla festival takipÃ§ilerine kapsamlÄ± bir program sunuyor

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FotoÄŸrafÄ±n Ortak Dili Ä°le Åžehre Ä°lham

Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ festival, dÃ¼nyadan ve Ã¼lkemizden Ã¶nemli pek Ã§ok sanatÃ§Ä±ya ev sahipliÄŸi yaparken, kapsamlÄ± programÄ±yla Ä°stanbulâ€™un ilham verici duraklarÄ±ndan biri haline gelecek. 10 gÃ¼n boyunca Ä°stanbullu sanatseverler fotoÄŸraf sanatÄ±nÄ±, ÅŸehrin farklÄ± noktalarÄ±na yayÄ±lmÄ±ÅŸ programÄ±yla deneyimleyecekler.

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Eserleri, New York Metropolitan MuÌˆzesi, SF Moma gibi pek Ã§ok koleksiyonda yer alan IÌ‡srailli fotogÌ†rafcÌ§Ä± Michal Cheblin, cuÌˆretkar ve sÌ§asÌ§Ä±rtÄ±cÄ± iÅŸleri ile tanÄ±nan Ouka Leele, temiz minimalist duÌˆnyalar yaratmasÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Clemens Ascher, dijital cÌ§agÌ†Ä±n fotogÌ†rafcÌ§Ä±sÄ± Julia Hetta, genisÌ§ bir dekor icÌ§ine yerlesÌ§tirdigÌ†i karakterleri ile bilinen Borusan Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Koleksiyonu'nda da temsil edilen HollandalÄ± fotogÌ†rafcÌ§Ä± Ellen Kooi ,ilhamÄ±nÄ± insanlardan alan iÅŸlerinde ahenk ve dengenin uyumu Ã¼zerinde duran MÃ¡ria Å varbovÃ¡, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, Ã§izim ve heykel alanlarÄ±nda eserler Ã¼reten Rus topluluk AES+F, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n iÃ§indeki ahenge ve gÃ¼zelliÄŸe odaklanarak bir tÃ¼r hikaye anlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Gregory Escande, FotoÄŸrafevi iÅŸbirliÄŸi ile eserleri sergilenecek Ä°stanbullu fotoÄŸrafseverlerin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Magnum fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± Bruno Barbey, Ä°stanbul surlarÄ±nÄ± fotoÄŸraflayan Metin Ã‡avuÅŸ programda yer alan isimlerden bazÄ±larÄ±.

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Borusan Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Koleksiyonundan Eserler 212 Photography Istanbulâ€™da!

1990â€™lÄ± yÄ±llarda ilk adÄ±mlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ olan Borusan Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Koleksiyonu, Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk SanatÄ±â€™nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Donald Judd, Sol LeWitt, Jim Dine gibi Ã¶nemli temsilcilerinin iÅŸlerine yer veriyor. Borusan Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Koleksiyonuâ€™ndaki fotografik iÅŸler, Ã§oÄŸunlukla mimari ve peyzaja odaklanan anÄ±tsal ve bÃ¼yÃ¼k format iÅŸleri barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Yerli ve yabancÄ± sanatÃ§Ä±lara verdiÄŸi sipariÅŸlerle kapsamÄ±nÄ± geniÅŸleten Borusan Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanat Koleksiyonu'ndan 20'ye yakÄ±n eser 212 Photography Istanbul program kapsamÄ±nda Akaretlerâ€™de SÄ±raevlerâ€™de gÃ¶rÃ¼lebilecek.Â

DÃ¼nyanÄ±n En Ã–nemli FotoÄŸraf Galerilerinden Howard Greenberg Koleksiyonundan Bir SeÃ§ki

AmerikalÄ± fotoÄŸraf simsarÄ± ve galerici olsa da kariyerine bir foto muhabir olarak baÅŸlayan Howard Greenberg, hala ismiyle anÄ±lan kendine ait olan galerisinin yÃ¶netiminde. Howard Greenberg Gallery, 20. YÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶ncÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±nÄ± takip etmek ve onlarÄ±n orijinal baskÄ±larÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in en doÄŸru adres. Greenberg'in Ã¶zel koleksiyonundan seÃ§ilmiÅŸ 40'a yakÄ±n eser festivalde sanatseverlerle buluÅŸacak.

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FotoÄŸrafta performans Ã¼zerine bir sergi: Ä°cra ve MÃ¼zakere

Ali TaptÄ±kâ€™Ä±n kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Ä°cra ve MÃ¼zakere, TÃ¼rkiyeâ€™de son yÄ±llarda Ã¼retilmiÅŸ, fotoÄŸrafÄ±n belgeleyici Ã¶rneklerinden farklÄ± iÅŸleri bir araya getiriyor.FotoÄŸrafÄ± diyalog kurmak ya da sahne oluÅŸturmak iÃ§in kullanan sanatÃ§Ä±larÄ±n oyunbaz tutumlarÄ± mecranÄ±n bir iletiÅŸim aracÄ± olarak potansiyeline Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

Sanatsal pratiÄŸini portre ve performansla baÄŸlantÄ±lÄ± fotoÄŸraf, video ve ses Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla oluÅŸturan Zeynep Kayan, temel meselesi kendi Ã§aÄŸÄ±na, Ã§aÄŸÄ±n koÅŸullarÄ±na odaklanmak olan Sergen ÅžehitoÄŸlu, kimlik, cinsiyet ve Ã§oklu Ã§aÄŸdaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶rsel sunumu iÅŸleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã–zlem ÅžimÅŸek ve TarlabaÅŸÄ±â€™ndaki hikayeleri baÅŸ kahraman yapan, kurmaca bir Ã§ekimden Ã§ok farklÄ±, anlÄ±k etkileÅŸimin enerjisini barÄ±ndÄ±ran mÃ¼tevazi ama enerjik fotoÄŸraflarÄ±yla SÄ±la Yalazan festivalin yerel sanatÃ§Ä±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

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Åžehrin FarklÄ± NoktalarÄ±na DoÄŸru KeÅŸif YolculuÄŸu ile AtÃ¶lyeler

Festivale Ã¶zgÃ¼ bir rota Ã§erÃ§evesinde Tekfur SarayÄ± MÃ¼zesi'nden yola Ã§Ä±kÄ±larak Anemas ZindanlarÄ±'na Meryem Ana Kilisesi, Aya Dimitri Kilisesi, Balat Balino Rum Kilisesi ve Balatâ€™a gidilerek katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ÅŸehri bu kez farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla solumasÄ± saÄŸlanacak.

Tarihi YarÄ±madaâ€™da sÃ¼tunlar arasÄ± bir gezinti: Ã‡emberlitaÅŸâ€™tan Gotlar SÃ¼tunuâ€™na

Bu atÃ¶lyede bu kez Ä°stanbulâ€™un tarihi sÃ¼tunlarÄ± arasÄ±nda yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±lacak. Bu rota boyunca katÄ±lÄ±mcÄ±lar analog fotoÄŸraf makineleri ile sÃ¼tunlarÄ±n panoramik fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve sÃ¼tunlar Ã¼zerinde yer alan kabartmalarÄ± belgeleyecek.

FarklÄ± Disiplinlere Dokunacak Program

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de mimari ile fotoÄŸrafÄ± buluÅŸturacak sÃ¶yleÅŸiler ve atÃ¶lyenin yer alacaÄŸÄ± festival ayrÄ±ca fotoÄŸraf kitabÄ± Ã¶zelinde bir seÃ§kiyi ziyaretÃ§ilerle buluÅŸturan bir alan yaratacak.

PortfolyolarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirmelerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± festival programÄ±nda ayrÄ±ca film gÃ¶sterimleri de yer alacak.

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UluslararasÄ± 212 FotoÄŸraf YarÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸvurularÄ± devam ediyor!

GeleceÄŸin fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼n seslerini bulmalarÄ±na imkan saÄŸlayan 20 EylÃ¼l tarihine kadar baÅŸvurularÄ± kabul edecek yarÄ±ÅŸma, her yaÅŸtan ve milletten, profesyonel ve amatÃ¶r fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.

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YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak iÃ§in festival web sitesinden baÅŸvuru yapmak yeterli. FotoÄŸraf diline yeni keÅŸifler ve deÄŸerler katan 212 FotoÄŸraf YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼risinde fotoÄŸraf ve tasarÄ±m dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri yer alacak.

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Yeni yeteneklerin keÅŸfedileceÄŸi yarÄ±ÅŸmada birinciyi, aralarÄ±nda tasarÄ±mcÄ± Hussein Chalayan, fotoÄŸraf dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli kurumlarÄ±ndan olan Foamâ€™Ä±n KÃ¼ratÃ¶rÃ¼ Kim Knoppersâ€™, Avrupaâ€™nÄ±n en eski ve Ã¶nde gelen galerilerinden Photographersâ€™ Gallery DirektÃ¶rÃ¼ Brett Rogers, iÅŸlerini de festival kapsamÄ±nda gÃ¶receÄŸimiz fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ±ÂEllen Kooi,Â Aperture Magazine EditÃ¶rÃ¼ Brendan Embser, Ã–zyeÄŸin Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim TasarÄ±mÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Metin Ã‡avuÅŸâ€™un yer aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerli bir jÃ¼ri ekibi belirleyecek.