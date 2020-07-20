30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm

Türk caz müziğini ve müzisyenlerini destekleyen, bugüne kadar 5.000’in üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırlayan ve caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 30 yılda 773 konser, 1000 atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi ile 500.000’ün üzerinde izleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali, 30. yılında özel bir albüm sunmaya hazırlanıyor.

“Şehrin caz hali” söylemini sahiplenen Akbank Caz Festivali, bu albümde Türkiye’nin önde gelen 30 caz müzisyeninin festivale, şehre ve bu döneme dair duygu veya düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı özgün eserlere yer verecek. Türk Cazı‘nı destekleyecek ve bir arşiv eseri niteliğinde olacak bu albüm, plak formatında ve dijital olarak Ekim ayında yayımlanacak.

Aynı zamanda bir arşiv niteliği taşıyacak bu özel albüm ile birlikte Türk Caz’ının 30 farklı müzisyen ve grubunun stüdyo çalışmalarının ve mini röportajların yer aldığı bir belgesel de çekilecek.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilecek 30. Akbank Caz Festivali albüm çalışmasında festivalin 30 senelik geçmişinde performans sergilemiş isimlerin yer alması planlanıyor.