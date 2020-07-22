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22.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

34 yıllık müzik dergisine veda

İngiltere’nin en önemli müzik dergilerinden Q Magazine, 34 yılın ardından matbuya veda ediyor.

34 yıllık müzik dergisine veda

Derginin ağustos ayında yayımlanacak sayısı son basılı versiyon olacak. Derginin editörleri, pandemi nedeniyle insanların dergi almaktan uzaklaştığını ve Q dergisini online okumayı tercih ettiklerini, kendilerinin de kararını bunun etkilediğini belirtti. 1986 yılında kurulan dergi, İngiltere’de müzik hakkında yayımlanan en kapsamlı ve en popüler yayınlardan biri. 

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