34 yıllık müzik dergisine veda

Derginin ağustos ayında yayımlanacak sayısı son basılı versiyon olacak. Derginin editörleri, pandemi nedeniyle insanların dergi almaktan uzaklaştığını ve Q dergisini online okumayı tercih ettiklerini, kendilerinin de kararını bunun etkilediğini belirtti. 1986 yılında kurulan dergi, İngiltere’de müzik hakkında yayımlanan en kapsamlı ve en popüler yayınlardan biri.