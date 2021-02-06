35 bin kitabı sular altında

İzmir’de 2 Şubat Salı günü yaşanan sel felaketinde sahaf Emre Koca’nın Karabağlar’da bulunan Exlibris Kitabevi büyük zarar gördü. Koca’nın yıllardır emek vererek bir araya getirdiği binlerce kitap, plak, eski gazete ve dergiler -1’inci kattaki dükkânını ve yanındaki depoyu tamamen su basmasıyla kullanılamaz hale geldi. Milliyet’e konuşan Koca, “Bizim dükkânımız zemin altındaydı. Sabah saat 02.00’de yağmur yağmaya başladı ve 04.00-05.00 saatleri arasında da şiddetlendi. Dükkân yarım saat içinde suyla dolmuş. Ben de evden çıkamadım. Saat 06.00 gibi dükkânın oradaki üst komşumuzla konuştuk. Bana ‘Gelme. Çünkü artık dükkânın yok’ dedi. Saat 09.00’da bizim orası açıldığında dükkâna geldim. Burası tamamen havuzdu” dedi. Dükkândaki suyun boşaltma işleminin ancak 15-16 saatte bittiğini belirten Koca, “35 bin kitabım, dergi, eski gazete, plak, para pul... Hepsi gitti. Kitapların hepsini şu an boş bir kağıt olarak çıkarıyoruz” diyerek sahaf dükkânının son durumunu anlattı.

‘Kedimiz de oradaydı’



Koca, tamamen su altında kalan dükkkânında 10 yıldır orada olan kedisi Mirnoş’un da boğularak hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi. Koca, “Mirnoş, mahallenin çok sevdiği bir kediydi. Kitapların üzerinde yatardı. Herkes tanır onu. Çok üzgünüz” diye konuştu.



Yardım kampanyası



İzmir’de Hermes Kitabevi’nin sahibi Ümit Nar, dün akşam Twitter hesabı üzerinden İzmirli ve İstanbullu sahaflarla iş birliği içinde Exlibris Kitabevi’ni yeniden kurmak ve sahaf Emre Koca’ya yardım etmek amacıyla bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Sahaflar Derneği’nin de desteklediği bu kampanya kapsamında Koca’nın dükkânını yeniden kurması için kitap toplanıyor. Konuyla ilgili Ümit Nar, “Sel felaketinin boyutlarını biliyorsunuz. Emre’nin dükkânı -1’inci katta olduğu için havuz gibi olmuş. Emre, dükkânını bazı nedenlerden dolayı kapatıp 1-2 yıl önce tekrar açmıştı. Epey bir borcun altına girmişti. Durum böyle olunca Emre’yle ne yapabiliriz diye konuşurken benim aklıma bu durumu insanlara duyurup bir destek istemek geldi. Sosyal medyada paylaşınca da dikkat çekti. Kampanyayı dün paylaştım ve gece 03.30 - 04.00’ e kadar mesajlara cevap verdim. Kitaplar bu sabah itibarıyla yola çıkmaya başladı. Yayınevlerinin de devreye girmesiyle belki birkaç bin kitap ya da daha fazlasını toplayacağız. Bana şu anda ulaşan 100’ün üstünde kitap var” dedi. Koca ise bu yardımlar için “İnsanlar destek veriyorlar. Belediye ve kaymakamlık da zabıt tuttu. Onlardan da bir nakdi yardım olacak sanıyorum. Kitapçı arkadaşlarımın da desteğiyle başka bir yerde dükkânımı açacağım” ifadelerini kullandı.

Nasıl yardım edilebilir?



Yardım etmek isteyenler, Hermes Kitabevi dışında İzmir’de Alsancak’ta Belki Kitabevi ve Bornova’da Parşomen Sahaf’a da kitaplar gönderilebilir. Başka şehirde yaşayanlar ise yaşadıkları yere yakın sahflarla iletişime geçebilir ve kitaplarını o sahaflara ulaştırabilirler.