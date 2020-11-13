3’üncü kez çözdüler!

The Guardian’da yer alan habere göre Finnemore, tüm sayfaları yanlış bir sırayla basılmış kitabın sırrını çözen üçüncü kişi oldu. İlk olarak 1934 yılında yayımlanan kitap, Observer gazetesinin Torquemada ismiyle tanınan ilk şifreli bulmaca mucidi Edward Powys Mathers tarafından hazırlanmıştı.

Kitaptaki bulmacayı çözen Finnemore, kitabın şimdiye kadar denediği en zor bulmaca olduğunu söylerek “Kutuyu ilk açtığımda benim ilgi alanımı aştığı sonucuna vardım. Bu konudaki tek şansım tuhaf bir nedenle evde mahsur kalmaktı ve ne yazık ki evren beni duydu” diye belirtti. Finenmore, bulmacanın gelecek nesillere de aktarılması için çözümü açıklamayacağını da sözlerine ekledi. Kitaptaki bulmacayı daha önce 1930’larda S. Sydney Turner ve W.S. Kennedy çözmeyi başarmıştı.