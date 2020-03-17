4. Bozcaada Caz Festivali'nin programı açıklandı

Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla düzenlenen ve 17-19 Temmuz tarihleri arasında 4.sü gerçekleşecek Bozcaada Caz Festivali, 2020 temasını ve kampanyasını açıkladı. “Amacı kendisinde olan” kişi veya eylemler anlamına gelen “Ototelik” kavramını tema olarak seçen festival, Bozcaada’dan ilham alan ve hem zihnin hem de müziğin ritmini tarif eden kampanyası ile “merhaba” dedi. Tasarım ajansı StudioMutlu tarafından hazırlanan kampanyada, rüzgâr, dalgalar, güneş ışığı ve ses gibi, Bozcaada’ya ait tüm doğal akışlar farklı grafik dokularla yaratıldı ve festival logosu, yine şehrin kendisinden yansıyan yeni bir renk paleti kullanılarak güncellendi.

Albert Einstein “So What”ı çalsaydı?

İlk kez 80’lerde Macar-Amerikalı psikolog Mihaly Csikszentmihályi’nin tarif ettiği Akış kuramının bir parçası olarak karşımıza çıkan “Ototelik” kavramı, akışa ulaşan kişi veya eylemler için kullanılıyor. Csikszentmihályi’nin özellikle, müzisyenleri ve ressamları çalışma halinde izleyerek yarattığı bu kavram aynı zamanda, caz müzisyenlerinin zaman kavramını, kendilerini ve sorunlarını unutturacak kadar derin bir zahmetsiz yoğunlaşma haline geçtikleri doğaçlama anlarını da tarif ediyor.

İlk kez bir tema ile karşımıza çıkan Bozcaada Caz Festivali, “Albert Einstein ‘So What’ın solosunu çalmaya çalışsa ne olurdu?”, “Geliştirdiğimiz becerilerimizin akış üzerindeki etkisi nedir?”, “Hedefi net bir şekilde belirlenmiş olsa da, sonucuna değil sürecine odaklandığımız eylemlerimiz var mıdır?”, “Mutlu hissettiğimiz anlara katkı yapan unsurlar nelerdir?”, “Ototelik bir eylemde öz farkındalığın kaybolması hissi nasıl tanımlanabilir?” gibi soruların peşine düşüyor ve müzisyenlerden seyirciye, festival ekibinden Bozcaadalılara, festivale katılacak herkesi yanıtları birlikte bulmaya davet ediyor.

Festival yayınladığı manifestoda ise şunları söylüyor:

“Albert Einstein ve Miles Davis’in ne gibi benzerlikleri olabilir? İzafiyet teorisini geliştirmek ve ‘‘So What’’ parçasının solosunu çalmak arasında bir ilişki var mıdır?

Akış kavramını literatüre kazandıran psikolog Mihály Csíkszentmihályi, kişiyi konfor alanından çıkaran ve gündelik konulardan uzaklaştıran aktivitelerin getirdiği mutluluk ile zamanın hızla akması arasındaki ilişkiyi araştırır. Bu kurama göre akış durumuna rahatlıkla geçen kişilerin ototelik özelliklere sahip olmaları olasıdır.

Ototelik: Amacı kendisinde olan kişi veya eylem. (Yunanca: Autotelēs)

Kendine Has ve Volkswagen’den özel projeler

Bozcaada Caz Festivali dördüncü yılını kutlarken Kendine Has ve Volkswagen ile olan işbirliği de kesintisiz devam ediyor. Festivalin iki önemli destekçisi Kendine Has ve Volkswagen ile ortaklaşa gerçekleştireceği özel projeler ise çok yakında açıklanacak.