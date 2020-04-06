40 Gün 40 Gece #EvdeKalKonserleri

Her akşam 21.15’te Poll Production YouTube kanalından yayınlanan konserler, sanatçıların canlı sohbetleri ile başlıyor ve sonrasında performansları ile devam ediyor. Konser öncesi hayranları ile YouTube üzerinden buluşan sanatçılar, konserler ile ilgili merak edilenleri de canlı olarak cevaplıyor.

Murat Dalkılıç ile başlayan Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun&Kutsi&Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Keser&Muazzez Abacı, Hande Yener, Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Kibariye&Halil Sezai, Serdar Ortaç ve Rafet El Roman&Deniz Seki ile devam eden konser serisi milyonlarca kişiyi müzik ile bir araya getiriyor.

Türkiye’nin en önemli sanatçılarını tek bir kanalda bir araya getiren Poll Production, müzikseverlere 3 saatlik bir müzik ziyafeti sunuyor.

Poll Production #EvdeKalKonserleri yayın takvimi:

6 Nisan Berkay

7 Nisan Demet Akalın

8 Nisan Hakan Altun

9 Nisan Merve Özbey&Fettah Can

10 Nisan Muazzez Ersoy&Kutsi

11 Nisan Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun

12 Nisan Zara

13 Nisan Serkan Kaya

14 Nisan Hande Yener

15 Nisan Murat Dalkılıç

16 Nisan Serdar Ortaç

17 Nisan Emre Altuğ