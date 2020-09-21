48. İstanbul Müzik Festlivai'nde bu haftanın konserleri

Pandemi sebebiyle bu yıl programındaki tüm konserlerin online.iksv.org/muzik adresinde çevrimiçi yayımlanacağı 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Açılış Konseri, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Ardından, festivalin sunduğu ödüllere dair gösterimler gerçekleştirildi.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunuldu. 48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’in oldu. İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla verilen 2019 yılı Aydın Gün Teşvik Ödülü ise keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’in oldu.

Festivalde Bu Hafta Gösterime Açılacak Konserler

FESTİVAL BULUŞMASI: EVCİL & KOCABEYLER

Gösterim Tarihleri: 21 Eylül 2020 / 20.00 – 21 Ekim 2020 / 20.00

FESTİVAL ORKESTRASI & CEM MANSUR

Gösterim Tarihleri: 22 Eylül 2020 / 20.00 – 22 Ekim 2020 / 20.00

“PHILHARMONIX” VİYANA/BERLİN MÜZİK KULÜBÜ

Gösterim Tarihleri: 23 Eylül 2020 / 20.00 – 23 Ekim 2020 / 20.00

WIENER AKADEMIE - “BEETHOVEN GALA”

Gösterim Tarihleri: 24 Eylül 2020 / 20.00 – 24 Ekim 2020 / 20.00

ODA MÜZİĞİNIN YILDIZLARI: ENSEMBLE KHEOPS

Gösterim Tarihleri: 25 Eylül 2020 / 20.00 – 25 Ekim 2020 / 20.00

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & ANNA TIFU

Gösterim Tarihleri: 26 Eylül 2020 / 20.00 – 26 Ekim 2020 / 20.00

“PASTORALE ALLA TURCA”

Gösterim Tarihleri: 27 Eylül 2020 / 20.00 – 27 Ekim 2020 / 20.00