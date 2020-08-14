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14.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

5 dolara Alex Turner gitarı

İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in solisti Alex Turner’ın Fender Stratocaster marka siyah gitarı, özel bir etkinlik için çekilişle satışa sunuluyor.

5 dolara Alex Turner gitarı

Arctic Monkeys, İngiltere’deki diğer müzik mekanlarına destek olmak amacıyla Crowdfunder kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında dünyanın dört bir yanından 18 yaşın üzerinde herkes Crowdfunder’ın internet sitesinden 5 dolar bağış yaparak Turner’ın gitarına sahip olma şansı elde edecek. 25 Ağutos’a kadar devam edecek başvuruların sonunda kazanan kişi çekilişle belirlenecek. 

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