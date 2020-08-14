5 dolara Alex Turner gitarı

Arctic Monkeys, İngiltere’deki diğer müzik mekanlarına destek olmak amacıyla Crowdfunder kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında dünyanın dört bir yanından 18 yaşın üzerinde herkes Crowdfunder’ın internet sitesinden 5 dolar bağış yaparak Turner’ın gitarına sahip olma şansı elde edecek. 25 Ağutos’a kadar devam edecek başvuruların sonunda kazanan kişi çekilişle belirlenecek.