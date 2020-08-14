14.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
5 dolara Alex Turner gitarı
İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in solisti Alex Turner’ın Fender Stratocaster marka siyah gitarı, özel bir etkinlik için çekilişle satışa sunuluyor.
Arctic Monkeys, İngiltere’deki diğer müzik mekanlarına destek olmak amacıyla Crowdfunder kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında dünyanın dört bir yanından 18 yaşın üzerinde herkes Crowdfunder’ın internet sitesinden 5 dolar bağış yaparak Turner’ın gitarına sahip olma şansı elde edecek. 25 Ağutos’a kadar devam edecek başvuruların sonunda kazanan kişi çekilişle belirlenecek.