6 milyon dolara satıldı

Rolling Stone’da yer alan haber göre Cobain’in 1959 Martin D-18E gitarı, şimdiye kadar satılan en pahalı gitar rekorunu kırdı. Satışı gerçekleşmiş en pahalı gitar rekoru daha önce Pink Floyd’dan David Gilmour’un 2019’daki bir açık artırmada 3.95 milyon dolara alıcı bulan “Black Stratocaster” adlı gitarına aitti. Enstrümanı, Avusturalyalı iş insanı Peter Freedman satın aldı. Freedman, “Bu ikonik gitarın açık artırmaya çıktığını duyduğumda onu güvence altına almanın ve onu sahne sanatlarında üretenlerin her zaman karşılaştıkları mücadeleleri vurgulamak adına bir araç olarak kullanmak için bir fırsat olduğunu anladım” dedi ve enstrümanı sanat galerilerinde sergilemek istediğini ekledi.

Julien’s Müzayede Evi’nin “Music Icons” satışı kapsamında satışa çıkan Prince’in “Blue Angel” Cloud 2 elektro gitarı da 563 bin dolara alıcı buldu. Gitar, şimdiye kadar açık artırmaya çıkmış en önemli Prince gitarı olarak biliniyor.