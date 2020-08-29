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29.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

60 ressam 79 bin kare resim çizecek

Vincent Van Gogh’un hayat hikâyesini anlatan ilk uzun metraj filmleri “Loving Vincent” için 125 ressam tarafından üretilen yağlı boya 65 bin tabloyla epik bir çalışma gerçekleştiren Dorota Kobiela ve Hugh Welchman, yeni projeleri “The Peasants” ile beyazperdeye dönüyor.

60 ressam 79 bin kare resim çizecek

Wladyslaw Reymont’un Nobel’li romanından uyarlanan film, trajik bir hikâyeyi izleyicilerle buluşturacak. 19. ve 20. yüzyılların geçiş döneminde Polonya kırsalında geçen hikâyede, mevsimlerin değişimi, tarladaki işçilerin durumu filme aktarılacak. Kobiela, yeni projesinde tek başına çalışacak ve filme tamamen kendisi yön verecek. “The Peasants”ta Genç Polonya Hareketi’ne de yer verecek Kobiela, filmde Józef Chelmonski, Ferdynand Ruszczyc ve Leon Wyczólkowski gibi sanatçıların eserlerine de vurgu yapacak.

Her kareye bir yağlı boya

Film, önce oyuncularla çekilecek ardından her kare için ayrı bir yağlı boya tablo üretilecek. BreakThru Films’in yapımcısı Tomasz Wochniak, “Filmi oluşturan 79 bin kareyi tamamlamak için üç stüdyoda 60’tan fazla ressam çalışacak” dedi.

Senaryoyu Welchman ile birlikte yazan Kobiela, “Vincent van Gogh hakkında bir film üzerinde yıllarca çalıştıktan sonra bu kez kadınlar hakkında bir hikâye anlatma ihtiyacı duydum. Onların mücadelelerini, tutkularını ve güçlerini göstermek istedim” açıklamasında bulundu.

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