60’lı yılların efsanesi zirvede

1 numaradaki en yaşlı

ABD’li ünlü müzisyen Bob Dylan, 8 yıl sonra yeni şarkılarının yer aldığı bir albüm hazırladı. Bob Dylan’ın 39’uncu albümü olan “Rough and Rowdy Ways” 19 Haziran’da piyasaya çıktı. “Rough and Rowdy Ways” o kadar büyük ilgi gördü ki gençleri geride bırakarak İngiltere müzik listesinde 1 numaraya çıktı. Dylan İngiltere müzik listelerinde bir numaraya ulaşan en yaşlı erkek sanatçı oldu.

1 haftada 34 bin satış

79 yaşındaki “yaşayan efsane”nin son albümü, ilk haftasında 29 bini CD olmak üzere 34 bin satış yaparak, İngiltere’nin resmi müzik listesinin albüm kategorisinde ilk sırada yer aldı. Dylan, liste zirvesine “yeni şarkılar içeren orijinal içerikli albümle çıkmayı başaran en yaşlı sanatçı” unvanını da kazandı. “Rough And Rowdy Ways” müzik listesinde zirveyi gören 9’uncu Bob Dylan albümü.

Beat Kuşağı’ndan

ABD’de 1960’lı yıllarda etkili olan muhalif sanatçılardan oluşan Beat Kuşağı’nın temsilcileri arasındaki Bob Dylan, “Mr. Tambourine Man” ve “Like a Rolling Stone” gibi şarkılarıyla tanınıyor. 11 Grammy ve Oscar ödülü bulunan Dylan, 2016’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.