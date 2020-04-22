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22.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

77. Venedik festivali planını değiştirmiyor

Venedik Film Festivali’ni de bünyesinde barındıran Venedik Bienali’nin başkanı Roberto Cicutto, 77. Venedik Film Festivali’nin daha önce duyurulduğu gibi 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

77. Venedik festivali planını değiştirmiyor

Roberto Cicutto, İtalyan haber ajansı ANSA’ya verdiği demeçte, Venedik ve Cannes film festivallerinin bu yıl iş birliği yapma ihtimali hakkında da konuştu. Bu krizin ilk günlerinden beri Cannes’ın iptal edilmesi hâlinde birlikte bir şey yapma ihtimali üzerinde durduklarını ve bu konuda görüşmeye açık olduklarını belirtti. Bu yıl farklı ülkelerden gelecek katılımcıların sayısını önceki yıllardaki kadar fazla olmayacağının farkında olduğunu söyleyen Cicutto, bu yıl yabancı basının festivaldeki varlığı için teknolojinin oldukça önemli olacağını ifade etti ve bu konuda çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 

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