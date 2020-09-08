7’den 70’e herkesin Karagöz’ü

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi, 7’den 70’e herkese hitap edecek bir Karagöz sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu’nun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin’in Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan orijinal tasvirlerinin, Karagöz sanatına hayat veren üstatların ve günümüz Karagöz sanatçılarının tasvirlerinin yer alacağı sergi, 15 Eylül 2020 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilecek.



Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan, Ragıp Tuğtekin’in 1930’lu yıllarda yaptığı 187 karagöz tasviri en son 2004 yılında “Yıktın Perdeyi Eyledin Vîrân” sergisinde gösterilmişti. Koleksiyonda yer alan tasvirler, küratörlüğünü Cengiz Özek’in, koordinatörlüğünü ise Nihat Tekdemir ve Elif Erdoğan’ın yaptığı Karagözüm İki Gözüm sergisiyle, bu sefer Ragıp Tuğtekin’in etkilendiği ve etkilediği sanatçıların işleriyle birlikte izleyiciyle buluşuyor.

350’den fazla tasvir



Tasarımı Karşılaşmalar ekibine ait sergide 20’den fazla karagöz sanatçısının 350 tasviri, dünya gölge tiyatrosu içerisinde Karagöz oyunlarının yeri, dünyada Karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin Karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz Karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor.



“Karagözüm İki Gözüm” sergisine çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek. Serginin Yapı Kredi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe basılan bir sergi kitabı da var.

Hazırladığı arkeoloji ve geleneksel sanat sergileri ve yayınlarla kültürel mirası geniş kitlelere ulaştırmaya devam eden Yapı Kredi Müzesi, önemli pek çok kültür sanat projesine ev sahipliği yapıyor. Müze, henüz tarihi eserleri ve kültür varlıklarını korumaya ilişkin yasaların olmadığı 1950’li yıllarda, hem korumak hem de çalışmaların gelişmesine imkan sağlamak amacıyla sikke, madalya, nişan, işleme, kumaş, tombak, tespih, saat, karagöz tasvirleri gibi çok çeşitli nümizmatik ve etnografik eseri bünyesinde bir araya getirdi.