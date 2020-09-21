9000 yıllık tarihe Türk kazı başkanı

Türkcan, arkeoloji bölümü öğrencisiyken İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında yer aldı. Çatalhöyük’ün 1958’de İngiliz arkeologlar James Mellaart ve David French tarafından keşfedildiğini anlatan Türkcan, 1960’da başlayan kazıların 5 yıl sürdüğünü ifade etti. Türkcan, Çatalhöyük’te Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığındaki projenin 2018’de bittiğini ve bulguların Konya Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildiğini aktardı. Daha önce Eskişehir’de bulunan Kanlıtaş Höyük kazılarına başkanlık ettiğini belirten Türkcan, “Çatalhöyük ocağım, sevdam. Burada gençliğimin büyük bir kısmı geçti. 2010 yılına kadar aralıklı olarak 14 sene çalıştım. Fazla tereddüt etmeden adaylığımı sundum ve kabul edildi. Mutluyum. Bu projenin bir yerli araştırmacıyla, bir Türk kazısı olması önemliydi. Buradaki sistemi bilen, bölgeyi bilen bir arkeolog olarak aday oldum” dedi. Türkcan, Çatalhöyük’ün belki de dünyanın ilk kenti olabileceğini belirterek, projenin 10 yıl sürmesini planladıklarını bildirdi. l AA