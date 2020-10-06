90’lık Clint Eastwood uyarlamada rol alacak

The Playlist’te yer alan habere göre yönetmenliğini üstlendiği bu filmde aynı zamanda başrolde de oynayacak. Film, bir çocuğu Mexico City’deki annesinden kaçırdığı eski patronu olan Teksas’taki babasına teslim ederek 50 bin dolar kazanmak isteyen at eğitmeni Mike’ın hikayesini konu ediyor. Dağıtımını Warner Bros.’un üstlendiği filmin senaryosunu ise “Gran Torino” ve “The Mule” filmlerinin senaristliğini yapan Nick Schenk kaleme alıyor.

İlk olarak 70’li ve 80’li yıllarda filme çekilmesi planlanan proje, çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmişti. Hatta bir dönem filmin başrolünde Arnold Schwarzenegger’in yer alması planlanmıştı. Yıllar sonra Eastwood önderliğinde hayata geçecek filmin, vizyon tarihi henüz belli değil. Ancak Deadline’a göre Eastwood’un film için mekân bakmaya başlamış.