Abdülhamid’in dolabı 381 bin euro’ya satıldı

Sultana ait, değerli taşlardan yapılmış dolap, 381 bin Euro’ya satıldı. Fildişi ve lapis lazuli taşlarından yapılmış dolabın iki kapısı, üç çekmecesi, iki de gizli bölmesi bulunuyor. Müzayede kapsamında Osmanlı dönemine ait İznik çinileri de sanatseverlerin karşısına çıktı.