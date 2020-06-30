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30.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Abdülhamid’in dolabı 381 bin euro’ya satıldı

Önceki gün Fransa’da FauveParis Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada Sultan II. Abdülhamid’e ait çok değerli bir dolap koleksiyonerlerin karşısına çıktı. Habsburg İmparatorluğu’nda üretilmiş olan dolap, müzayedenin en gözde eseri olarak dikkat çekti.

Abdülhamid’in dolabı 381 bin euro’ya satıldı

Sultana ait, değerli taşlardan yapılmış dolap, 381 bin Euro’ya satıldı. Fildişi ve lapis lazuli taşlarından yapılmış dolabın iki kapısı, üç çekmecesi, iki de gizli bölmesi bulunuyor. Müzayede kapsamında Osmanlı dönemine ait İznik çinileri de sanatseverlerin karşısına çıktı.

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