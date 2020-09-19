Abidin Dino’dan kara günlere umut

Galeri Selvin ve Harmonyhip’in Abidin Dino’nun eserlerini bir araya getirdiği “Kara İçinde Ak Bir Umut” sergisi; sanatçının yaşam öyküsünden pasajlara yer veren desenleri sanatseverlerle buluşturuyor. 80’e yakın eserden bir çoğunun ilk defa gün yüzüne çıktığı sergide, Dino’nun çeşitli dönemlerden, çeşitli temalarla yaptığı desenler yer alıyor.



Sergi kataloğunda, “Abidin Dino desenlerinde kurguyu hem resimsel hem de düşünsel boyutları aynı düzeyde ele alıyor. Çünkü amacı, salt mesajla bağımlı değil. Bu mesajın sanatsal değerlerle bütünleşebildiği oranda gerçek yerini bulacağına inanıyor, bu inancı da Dino’nun sanatını belirleyen en önemli etken” ifadelerine yer veriliyor.



‘Umut olsun diye’



Galeri Selvin Kurucusu ve Küratör Selvin Gafuroğlu; “Türkiye’nin ilk avangard ressamı Abidin Dino’nun eserlerini sergilemek beni çok heyecanlandırıyor. Yaşadığı süre boyunca elinden sadece fırçası değil; kalemi de eksik olmamıştır. Her tema işleyişinde, dolaysız bir şekilde yaşadıklarını resim yoluyla aktaran Dino, insanlığı yakından ilgilendiren yöresel ve evrensel felaketler ve acılar karşısında duyduğu tepkileri eserlerine aktarmış. Hepimizin içinde yaşadığı sıkıntılı pandemi günlerinde hepimize tertemiz bir umut olacağını düşündüğümüz için sergimize ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ ismini verdik” dedi.



Yazar Ferüt Edgü ise, Abidin Dino’nun sergideki eserleri için; “Abidin’in resimleri açık resimlerdir. Dünyaya açık resimler. Abidin resimlerinde dünyayı yorumlamıyor. Var olan dış dünyayı oluşturan biçimlerden yola çıktığında da dünyayı yorumlamıyor. O yorumunu çoktan yapmış.

Resimde yeni bir dünya yaratıyor. Kendi dünyasını, bizim olan, bizim, herkesin olmasını istediği, saf, renkli, duyarlı, coşkulu, insancıl bir dünya...” ifadelerine yer veriyor. Sergi 30 Ekim tarihine dek Abdi İpekçi No:38 Nişantaşı Galeri Selvin’de görülebilecek.