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18.04.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Açık hava sinemasında cenaze töreni

ABD’nin Teksas Eyaleti’ndeki San Antonio şehrinde bir cenaze şirketi açık hava sinemasından canlı yayın ile cenaze töreni düzenlemeye başladı.

Açık hava sinemasında cenaze töreni

Dünyada bu yöntemin uygulandığı ilk yer olan San Antonio’daki açık hava sinemasına gelen kişiler, koronavirüs nedeniyle kaybettikleri sevdiklerinin cenazesini sinema perdesinden izlemeye başladı.

Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
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