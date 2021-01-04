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04.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Açılışı bir kez daha ertelendi

Oscar Ödülleri’ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin projesi olan Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nin açılışı ikinci kez ertelendi.

Açılışı bir kez daha ertelendi

The Art Newspaper’ın haberine göre 2012 yılında duyurulan projenin 2017 yılında açılması bekleniyordu. Ancak finansal sorunlar ve inşaattaki gecikmeler ile pandeminin de etkisiyle müzenin açılışı nisan ayına kadar ertelenmişti. Müze yetkilileri açılışın, 2021 yılı Oscar Ödülleri Töreni’nin yapılacağı 25 Eylül tarihinden sonrasına ertelendiğini açıkladı. Açılış tarihinin 30 Eylül 2021 olacağı belirtildi. 482 milyon dolar harcanan müzenin açılışı Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin animasyonlarının yer alacağı bir sergiyle yapılacak.

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