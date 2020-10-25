‘Addams Ailesi’dizisine yeni yorum

Deadline’da yer alan habere göre yapımcı şirket MGM TV ile görüşmeleri sürdüren Burton, dizinin hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlenebilir. Ayrıca dizinin senaryosunu “Smallville” dizisinin yaratıcıları Alfred Gough ve Miles Millar kaleme alacak. Günümüzde geçecek olan dizinin nerede yayınlanacağı ise belirsiz.