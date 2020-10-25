25.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Addams Ailesi’dizisine yeni yorum
Karikatür serisi, televizyon dizisi ve 1990’larda sinema filmi olan “Addams Ailesi”, Amerikalı yönetmen Tim Burton aracılığıyla yeniden televizyona dönecek.
Deadline’da yer alan habere göre yapımcı şirket MGM TV ile görüşmeleri sürdüren Burton, dizinin hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlenebilir. Ayrıca dizinin senaryosunu “Smallville” dizisinin yaratıcıları Alfred Gough ve Miles Millar kaleme alacak. Günümüzde geçecek olan dizinin nerede yayınlanacağı ise belirsiz.