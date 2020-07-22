Ağaoğlu anısına film gösterimi

Geçen hafta hayata veda eden Türk edebiyatının usta ismi Adalet Ağaoğlu’nun ‘Fikrimin İnce Gülü’ eserinden uyarlanan ‘Sarı Mercedes’ filmi yazarın anısına yarın akşam gösterilecek. İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı, tarihin en iyi Türk filmlerinden “Sarı Mercedes’in gösterimine yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacaklar.



