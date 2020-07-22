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22.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ağaoğlu anısına film gösterimi

Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen AçıkhavADA Sinema’da bu hafta kült olmaya aday “Sarı Mercedes”, “Ruhların Kaçışı/Sprited Away”, “Acı ve Zafer/Pain and Glory” ve “Tosun Paşa” filmleri Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda izleyicilerle buluşacak.

Ağaoğlu anısına film gösterimi

Geçen hafta hayata veda eden Türk edebiyatının usta ismi Adalet Ağaoğlu’nun ‘Fikrimin İnce Gülü’ eserinden uyarlanan ‘Sarı Mercedes’ filmi yazarın anısına yarın akşam gösterilecek. İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı, tarihin en iyi Türk filmlerinden “Sarı Mercedes’in gösterimine yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacaklar.

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